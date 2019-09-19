Впервые в Украине: в Днепре провели уникальную операцию

В больнице Мечникова в Днепре врачи провели уникальную для Украины операцию на головном мозге без разрезов и с минимальным вмешательством.

Украинские медики использовали новейшую технологию лечения аневризмы сосудов, которой научились у немецких и латвийских коллег, передает 34 телеканал.

В Днепре провели уникальную операцию на мозге Александр Толубаев в Facebook

"Сутью методики является исключение аневризмы за счет введения в аневризму такого девайса с густым плетением, который заполняет аневризму, замедляется кровоток в аневризме, и это приводит к ее тромбированию, но с сохранением проходимости в артериях головного мозга”, – сообщил журналистам нейрохирург Юрий Чередниченко.

Для операции медики использовали устройство WEB (Woven EndoBridge device), которое позволяет провести одну небольшую инвазивную операцию и при помощи индивидуально подобранного девайса помочь пациенту.

"Операция прошла успешно, пациент утром чувствует себя удовлетворительно!", – написал в Facebook заместитель главного врача больницы им. И. Мечникова Александр Толубаев.

Обучавший украинских медиков профессор Карлис Купч из Университетской клиники Паула Страдыня в Риге (Латвия) отметил, что еще 10 лет назад для лечения аневризмы сосудов головного мозга необходимо было провести 2-3 сложных операции с длительным периодом восстановления. Сегодня же технологии позволяют значительно упростить процесс.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Виннице хирурги из института Амосова провели уникальную операцию беременной. Они на 57 минут остановили сердце женщины, которая находилась на 26 неделе беременности. Операция длилась около шести часов, над ней работали 14 специалистов одновременно.

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