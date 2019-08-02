Возможен дождь с грозой: синоптики прогнозируют резкое похолодание в Днепре

В Днепре со второго по пятое августа объявили штормовое предупреждение.

На территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Похолодание Тochka.net

Синоптики прогнозируют до конца недели переменную облачность и местами дождь с грозой:

2 августа ожидается без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 10-15 градусов, днем ​​22-27 градусов, по городу ночью будет 13-15 градусов, а днем ​​23-25 градусов.

3 августа синоптики прогнозируют западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем ​​22-27 градусов.

4 августа будет облачно с прояснениями. Также пройдет кратковременный дождь, днем ​​местами сильный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем ​​18-23 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину накроет циклон: синоптик предупредила о непогоде.

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