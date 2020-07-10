Волонтеры Днепра призвали спасти бездомных собак из плена скандального харьковского приюта

В поселке городского типа Соленое Днепропетровской области сотрудники Харьковского коммунального предприятия "Центр обращения с животными" отловили 21 собаку.

Всех их, в том числе и щенков, в скором времени ждет эвтаназия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер из Днепра Татьяна Заев.

По словам девушки, единственный способ спасти животных – разместить их в одном из днепровских приютов. Для этого необходимо закупить минимум 20 вольеров, общая стоимость которых составляет около 160000 гривен. Харьковский "центр" дал зоозащитникам срок до понедельника.

"Вчера в 4:00 утра Харьковским КП была отловлена в пгт Соленое 21 собака, в том числе и домашние! Троих собак пытались выманить со двора, к счастью, хозяйка вышла на лай своих любимцев и отловщикам пришлось ретироваться. Сейчас ведутся переговоры по вывозу 21 собаки с Харьковского КП. У них срок до понедельника", – написала волонтер.

Каждый желающий может внести посильную финансовую помощь. На сбор денег осталось всего два дня.

Приватбанк:

4731 2191 2230 0472

Заев Сергей Иванович

Монобанк:

4441 1144 4618 6718

Заев Сергей Иванович

Скриншот Facebook/Любимая дворняга

Напомним, что харьковское предприятие уже не впервые осуществляет отлов собак на Днепропетровщине. Так, в ноябре 2019 года заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко вызволил оттуда 25 собак. Стоит отметить, что "центр" не единожды обвиняли в массовом истреблении бездомных животных.

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