Волонтер показал, как полуголого мужчину вывозили из COVID-больницы на Днепропетровщине. Видео

Волонтер Игорь Радченко показал, как полуголого мужчину вывозили из больницы для больных COVID-19 в Никополе Днепропетровской области.

На записи, опубликованной 7 декабря на YouTube, видно, что пациента загружают в автомобиль скорой помощи. При этом на нем надеты только тонкая майка, памперс и домашние тапки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На улице ветер и минусовая температура (-2 или -5 градусов). Он был бледен и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. На нем был катетер на руке и с памперса по земле плелась система катетера для мочи. Его вывозили из приемного покоя больницы №1 без маски, без сопровождения, и это с больницы где лечат ковидных больных!" – написал Радченко под видео.

На вопрос волонтера, где вещи пациента и собираются ли его везти в таком виде, медсестра из больницы сказала обращаться на горячую линию и закрыла двери автомобиля.

"Медсестра со "скорой", которая принимала больного, сама была в шоке, сказала медсестрам которые его загружали "та он околеет в авто". Нашла и укутала его в тоненькую одноразовую простыню для операций", – рассказал он.

Радченко призвал найти родных или близких мужчины и привлечь к ответственности ответственных лиц. Волонтер добавил, что пациент назвал себя Николай Дозорец из города Марганец, но не знал, куда и почему его везут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на пять. Такое мнение выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий.