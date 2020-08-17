'Вольногорские Мальдивы' на Днепропетровщине превратили в мусорную свалку. Фото

"Вольногорские Мальдивы" на Днепропетровщине превратили в мусорную свалку. Facebook/"Подслушано в Вольногорске"

Искусственный карьер вблизи Вольногорска на Днепропетровщине, который местные жители прозвали "Мальдивами", превратился в мусорную свалку.

На территории пляжа с белоснежным песком и бирюзовой водой образовались горы из отходов. Фото "преображения" одной из самых востребованных зон отдыха в области опубликовали в Facebook-группе "Подслушано в Вольногорске".

По словам местной жительницы Юлии Криворучко, количество отдыхающих на карьере значительно увеличилось в период карантина. На пляже можно встретить туристов из разных уголков страны.

"В сети настолько распиарили данную достопримечательность "Вольногорские Мальдивы", что сюда сейчас толпами валят туристы со всей Украины. Стоят маршрутки из Кривого Рога, Днепра, куча машин с Запорожскими, Полтавскими и т.д. номерами", – отметила автор поста.

"Вольногорские Мальдивы" на Днепропетровщине превратили в мусорную свалку Facebook/"Подслушано в Вольногорске"

Несмотря на большой поток людей, пляж до сих пор не оснащен всем необходимым для комфортного отдыха. На его территории нет даже урн для мусора, в связи с чем отдыхающим ничего не остается как избавляться от отходов прямо на месте.

"Пейзажи, конечно, замечательные, водичка чистая, но вот отходы жизнедеятельности человечества сразу неприятно бросились в глаза и испортили всю картинку. Я не знаю, к какой территориальной громаде относится данная территория, но с этим реально надо что-то делать, иначе скоро окрестности превратятся в огромную мусорную свалку! И как бы местные волонтеры ни старались, толку все равно не будет", – написала Криворучко.

Скриншот Facebook/"Подслушано в Вольногорске"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина превратила свою квартиру в свалку.

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