Военные соорудили понтонную переправу возле рухнувшего моста на Днепропетровщине

Жизнь города 16:32, 27.05.2020 Обновлено: 17:22, 27.05.2020

В селе Алексеевка Никопольского района военнослужащие понтонно–мостового полка Командования Сил поддержки ВСУ установили понтонную переправу.

Грузоподъемность моста около 60 тонн, длина– 160 метров. В строительстве переправы задействовали 22 речных звена, два береговых и три буксирно-моторных катера, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Понтонная переправа
inforesist.org

На данный момент переправа полностью готова к эксплуатации. Она будет доступна для автомобилей и для пешеходов, так как у последних другой возможности перейти водохранилище нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 26 мая, в селе Алексеевка Днепропетровской области стартовали работы по возведению понтонной переправы.

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