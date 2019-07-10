Внимание! Жителям Днепра отключат свет 11 июля

11 июля жители некоторых районов Днепра останутся без света.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Nokta
Список адресов, по которым не будет света:
Центральный район:
ул. Шмидта, 3,
пр. Яворницкого, 105, 107, 109, 109б, 111а;
Индустриальный район:
ул. Высокая, 1-59,2-70;
ул. Лесозаводская, 1-79,2-84:
ул. Летняя 2-44;
Лесозаводской пер. 2-8,20-22, 1-7-10-18, 24, 9-2;
Шахтинская 9-97, 2-52.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-3,
ул.Паникахи, 33;
Новокодакский район:
пр. Свободы, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;
пер. Нагорный, 30-42, 37;
ул. Максима Дия,11, 13, 15;
ул. Ю. Кондратюка, 16.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре предупредили об отключении воды 11 июля.
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