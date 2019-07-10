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Внимание! Жителям Днепра отключат свет 11 июля

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11 июля жители некоторых районов Днепра останутся без света.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Nokta

Список адресов, по которым не будет света:

Центральный район:

  • ул. Шмидта, 3,

  • пр. Яворницкого, 105, 107, 109, 109б, 111а;

Индустриальный район:

  • ул. Высокая, 1-59,2-70;

  • ул. Лесозаводская, 1-79,2-84:

  • ул. Летняя 2-44;

  • Лесозаводской пер. 2-8,20-22, 1-7-10-18, 24, 9-2;

  • Шахтинская 9-97, 2-52.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3,

  • ул.Паникахи, 33;

Новокодакский район:

  • пр. Свободы, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

  • пер. Нагорный, 30-42, 37;

  • ул. Максима Дия,11, 13, 15;

  • ул. Ю. Кондратюка, 16.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре предупредили об отключении воды 11 июля.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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