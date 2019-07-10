Внимание! Жителям Днепра отключат свет 11 июля

11 июля жители некоторых районов Днепра останутся без света.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Nokta

Список адресов, по которым не будет света:

Центральный район:

ул. Шмидта, 3,

пр. Яворницкого, 105, 107, 109, 109б, 111а;

Индустриальный район:

ул. Высокая, 1-59,2-70;

ул. Лесозаводская, 1-79,2-84:

ул. Летняя 2-44;

Лесозаводской пер. 2-8,20-22, 1-7-10-18, 24, 9-2;

Шахтинская 9-97, 2-52.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-3,

ул.Паникахи, 33;

Новокодакский район:

пр. Свободы, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

пер. Нагорный, 30-42, 37;

ул. Максима Дия,11, 13, 15;

ул. Ю. Кондратюка, 16.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре предупредили об отключении воды 11 июля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал