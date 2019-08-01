Внимание! В центре Днепра отключат воду на целый день: список улиц

В Днепре, 1 августа, с 10:00 до 20:00 отключат воду на нескольких улицах.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщает КП "Днепрводоканал".

Отключение воды Днепр Час

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Челюскина, дома от №1 до №5, от №2 до №12;

ул. Короленко, 1, 2;

ул. Воскресенская, дома от №20 до №24;

ул. Мечникова, дома от №4 до №8.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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