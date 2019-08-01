Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Внимание! В центре Днепра отключат воду на целый день: список улиц

251 Читать материал на украинском

В Днепре, 1 августа, с 10:00 до 20:00 отключат воду на нескольких улицах.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщает КП "Днепрводоканал".

Новости
Украинцы могут платить за коммуналку в два раза меньше: инструкция

Отключение воды

Отключение воды

Днепр Час

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

  • ул. Челюскина, дома от №1 до №5, от №2 до №12;

  • ул. Короленко, 1, 2;

  • ул. Воскресенская, дома от №20 до №24;

  • ул. Мечникова, дома от №4 до №8.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского захотели поднять тарифы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel