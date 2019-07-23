Внимание! В центре Днепра отключат воду: адреса

В связи с проведением аварийно-восстановительных и пусконаладочных работ в среду, 24 июля, по ряду адресов в Днепре будет отсутствовать водоснабжение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Днепрводоканал".

В Днепре отключат воду Днепр Час

В частности, с 10:00 до 18:00 будет прекращено водоснабжение потребителей по следующим адресам:

ул. Воскресенская, дома от № 20 до № 24;

ул. Мечникова, дома от № 4 до № 8;

ул. Челюскина, дома от № 1 до № 5, от № 2 до № 12;

пер. Дмитрия Яворницкого, 83;

ул. Андрея Фабра, дома от № 5 до № 13.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 будет прекращено водоснабжение потребителей по адресам:

ул. Новокрымская, 8;

ул. Янгеля, 7, 11, 13.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 24 июля в некоторых районах города отключат свет.

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