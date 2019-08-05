Внимание! В Днепре предупредили о масштабном отключении воды

В Днепре отключат воду на 20 улицах из-за ремонтных работ на водопроводе.

Воды не будет 6 августа с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Днепрводоканал" в Facebook.

Водоснабжения не будет по таким адресам:

В Днепре отключат воду Краматорск 24

• ул. Лизы Чайкиной;

• ул. Олега Кошевого;

• ул. Маргелова;

• ул. Панфилова;

• ул. Матросова;

• ул. Снайперская;

• ул. Боженко;

• ул. Марии Заньковецкой;

• ул. Остапа Вишни;

• ул. Черняховского;

• ул. Танкистов;

• ул. Станичная;

• ул. Обсерваторная;

• ул. Красная Балка;

• пер. Красная Балка;

• туп. Красной Балки;

• ул. Винницкая;

• пер. Летчиков;

• ул. Атаманская;

• ул. Володи Дубинина.

В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Днепре из-за бури дерево рухнуло на автомобиль.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!