Внимание! В Днепре предупредили о масштабном отключении воды

В Днепре отключат воду на 20 улицах из-за ремонтных работ на водопроводе.
Воды не будет 6 августа с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Днепрводоканал" в Facebook.
Водоснабжения не будет по таким адресам:
В Днепре отключат воду
Краматорск 24
• ул. Лизы Чайкиной;
• ул. Олега Кошевого;
• ул. Маргелова;
• ул. Панфилова;
• ул. Матросова;
• ул. Снайперская;
• ул. Боженко;
• ул. Марии Заньковецкой;
• ул. Остапа Вишни;
• ул. Черняховского;
• ул. Танкистов;
• ул. Станичная;
• ул. Обсерваторная;
• ул. Красная Балка;
• пер. Красная Балка;
• туп. Красной Балки;
• ул. Винницкая;
• пер. Летчиков;
• ул. Атаманская;
• ул. Володи Дубинина.
В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.
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