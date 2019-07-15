Внимание! В Днепре предупредили о масштабном отключении воды 17 июля

17 июля на Днепропетровщине отключат воду в некоторых селах.
Водоснабжения не будет с 9:30 до 18:00. Об этом сообщили на странице "Днепрводоканал" в Facebook.
Воды не будет по таким адресам:
На Днепропетровщине отключат воду 17 июля
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• пос. Братское (ул. Сурянская, ул. Апрельская, ул. Садовая);
• Садовый центр "Сакура";
• пос. Каменка;
• пос. Каменка (Нижнеднепровское лесничество)
• пос. Ракшивка;
• пос. Волосское;
• Центральная станция аэрации КП "Днепроводоканал".
В предприятии рекомендуют набрать необходимый запас воды на время отключения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.
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