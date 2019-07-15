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Внимание! В Днепре предупредили о масштабном отключении воды 17 июля

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17 июля на Днепропетровщине отключат воду в некоторых селах.

Водоснабжения не будет с 9:30 до 18:00. Об этом сообщили на странице "Днепрводоканал" в Facebook.

Воды не будет по таким адресам:

На Днепропетровщине отключат воду 17 июля

На Днепропетровщине отключат воду 17 июля

news.angolenko.com.ua

• пос. Братское (ул. Сурянская, ул. Апрельская, ул. Садовая);

• Садовый центр "Сакура";

• пос. Каменка;

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• пос. Каменка (Нижнеднепровское лесничество)

• пос. Ракшивка;

• пос. Волосское;

• Центральная станция аэрации КП "Днепроводоканал".

В предприятии рекомендуют набрать необходимый запас воды на время отключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре предложили ввести круглосуточное наблюдение за ремонтом Центрального моста.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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