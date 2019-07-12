В понедельник, 15 июля несколько районов Днепра останутся без электричества.
Так, свет отключат в семи районах города, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
МариМедиа
Адреса, по которым не будет электроэнергии:
Индустриальный район:
ул.Бутовая 1-275,2-120.
Центральный район:
Пр.О.Поля,1.
Соборный район:
пр.Гагарина 151,155,157,159,161;
ул. Абхазская 1-7; 2,8,10.
Новокодакский район:
ул. Каменская, 22, 24;
ул. Воссоединения, 25;
ул. Коксовая, 12, 19;
ул. Алмазная, 1;
ул. Киевская, 1-21, 2-42;
ул. Сухановская, 1, 2, 4;
ул. Металлургическая, 1-7, 2, 6, 8;
ул. Докучаева, 1-17, 4-18;
ул. Добролюбова, 1-21, 2-22;
ул. Белореченская, 1-31, 2-16;
ул. Героев революции, 2-26, 3-23.
Чечеловский район:
ул. Жемчужная, 1-31, 2-12;
ул. Заповедная, 1-23, 2-36;
пер. Заповедный, 1-13, 2-8;
ул.Безлесная, 18-84, 19-37, 45-87;
ул. Малевничая Балка, 1-51, 2-52;
ул. Загорянская, 3-5, 6-10, 18, 18а;
ул. Ставковая, 1-7, 2;
ул. Камчатская, 2-12;
ул. Александра Черникова, 1-9, 2-8;
ул. Павла Полуботка, 1-17, 2-8;
ул. Леваневского, 10-34, 15-41;
ул. Романа Шухевича, 1-15;
ул. Аптекарская балка, 16-22;
пер. Греческий, 4, 16;
пер. Стальной, 2-6; пер.
Жоржинский, 1, 3, 4а, 4б, 5, 9.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Красноселовская, 1-81, 2,2а, 2б-72;
ул. Краевая, 1-33, 2-26;
ул. Передовая, 791-809.
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