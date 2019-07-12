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Внимание! В Днепре масштабное отключение света: адреса

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В понедельник, 15 июля несколько районов Днепра останутся без электричества.

Так, свет отключат в семи районах города, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

МариМедиа

Новости
На Днепропетровщине опять подорожает вода: опубликованы тарифы

Адреса, по которым не будет электроэнергии:

Индустриальный район:

  • ул.Бутовая 1-275,2-120.

Центральный район:

  • Пр.О.Поля,1.

Соборный район:

  • пр.Гагарина 151,155,157,159,161;

  • ул. Абхазская 1-7; 2,8,10.

Новокодакский район:

  • ул. Каменская, 22, 24;

  • ул. Воссоединения, 25;

  • ул. Коксовая, 12, 19;

  • ул. Алмазная, 1;

  • ул. Киевская, 1-21, 2-42;

  • ул. Сухановская, 1, 2, 4;

  • ул. Металлургическая, 1-7, 2, 6, 8;

  • ул. Докучаева, 1-17, 4-18;

  • ул. Добролюбова, 1-21, 2-22;

  • ул. Белореченская, 1-31, 2-16;

  • ул. Героев революции, 2-26, 3-23.

Чечеловский район:

  • ул. Жемчужная, 1-31, 2-12;

  • ул. Заповедная, 1-23, 2-36;

  • пер. Заповедный, 1-13, 2-8;

  • ул.Безлесная, 18-84, 19-37, 45-87;

  • ул. Малевничая Балка, 1-51, 2-52;

  • ул. Загорянская, 3-5, 6-10, 18, 18а;

  • ул. Ставковая, 1-7, 2;

  • ул. Камчатская, 2-12;

  • ул. Александра Черникова, 1-9, 2-8;

  • ул. Павла Полуботка, 1-17, 2-8;

  • ул. Леваневского, 10-34, 15-41;

  • ул. Романа Шухевича, 1-15;

  • ул. Аптекарская балка, 16-22;

  • пер. Греческий, 4, 16;

  • пер. Стальной, 2-6; пер.

  • Жоржинский, 1, 3, 4а, 4б, 5, 9.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Красноселовская, 1-81, 2,2а, 2б-72;

  • ул. Краевая, 1-33, 2-26;

  • ул. Передовая, 791-809.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре подорожала вода: озвучены новые тарифы.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТЭК Сети
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