В понедельник, 15 июля несколько районов Днепра останутся без электричества.

Так, свет отключат в семи районах города, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света МариМедиа

Адреса, по которым не будет электроэнергии:

Индустриальный район:

ул.Бутовая 1-275,2-120.

Центральный район:

Пр.О.Поля,1.

Соборный район:

пр.Гагарина 151,155,157,159,161;

ул. Абхазская 1-7; 2,8,10.

Новокодакский район:

ул. Каменская, 22, 24;

ул. Воссоединения, 25;

ул. Коксовая, 12, 19;

ул. Алмазная, 1;

ул. Киевская, 1-21, 2-42;

ул. Сухановская, 1, 2, 4;

ул. Металлургическая, 1-7, 2, 6, 8;

ул. Докучаева, 1-17, 4-18;

ул. Добролюбова, 1-21, 2-22;

ул. Белореченская, 1-31, 2-16;

ул. Героев революции, 2-26, 3-23.

Чечеловский район:

ул. Жемчужная, 1-31, 2-12;

ул. Заповедная, 1-23, 2-36;

пер. Заповедный, 1-13, 2-8;

ул.Безлесная, 18-84, 19-37, 45-87;

ул. Малевничая Балка, 1-51, 2-52;

ул. Загорянская, 3-5, 6-10, 18, 18а;

ул. Ставковая, 1-7, 2;

ул. Камчатская, 2-12;

ул. Александра Черникова, 1-9, 2-8;

ул. Павла Полуботка, 1-17, 2-8;

ул. Леваневского, 10-34, 15-41;

ул. Романа Шухевича, 1-15;

ул. Аптекарская балка, 16-22;

пер. Греческий, 4, 16;

пер. Стальной, 2-6; пер.

Жоржинский, 1, 3, 4а, 4б, 5, 9.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Красноселовская, 1-81, 2,2а, 2б-72;

ул. Краевая, 1-33, 2-26;

ул. Передовая, 791-809.

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