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Внимание! На Днепр надвигаются дожди с грозами и шквальный ветер

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В Днепре с 25 июля по 5 августа объявили штормовое предупреждение.

На территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Днепре

Погода в Днепре

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26 июля будет переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 12-17 градусов, днем ​​24-29 градусов. По городу ночью будет 14-16 градусов, а днем ​​26-28 градусов.

27 июля местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а днем ​​24-29 градусов.

28 июля пройдет без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 12-17 градусов, а днем ​​26-31 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра на весь день отключат воду: список адресов.

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Днепр погода
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