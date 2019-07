Внимание! На Днепр надвигаются дожди с грозами и шквальный ветер

В Днепре с 25 июля по 5 августа объявили штормовое предупреждение.

На территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Днепре

