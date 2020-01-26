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26 января • обновлено в 17:53
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Внимание дети! В Днепре устанавливают фигурки школьников у пешеходных переходов. Фото

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В Днепре на ж/м Ломовской возле одного из пешеходных переходов появились пластиковые фигурки детей.

Переход, где были установлены фигурки, ведет к школе №134. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Таким образом, рассчитывают дополнительно привлечь внимание водителей к тому, что переходом пользуется большое количество детей и здесь необходимо особое внимание.

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Фигурки детей у пешеходных переходов

Фигурки детей у пешеходных переходов

Telegram/Х**вый Днепр

Фигурки детей у пешеходных переходов

Фигурки детей у пешеходных переходов

Telegram/Х**вый Днепр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре задержали водителя, который сбил двух пешеходов на переходе. В результате удара пешеходы погибли на месте.

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Место
Украина Днепр
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