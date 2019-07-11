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Внимание! Четыре крупных района Днепра останутся без света: список адресов

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В Днепре 12 июля отключат свет в некоторых районах города.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает ДТЭК "Днепровские электросети".

Адреса, по которым не будет электроэнергии:

Новокодакский район:

  • ул. Максима Дия 11, 13, 15;

  • ул. Ю.Кондратюка, 16;

  • пр. Свободы, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

  • пер. Нагорный, 30-42, 37.

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Отключение света

Отключение света

Подробности

Индустриальный район:

  • ул. Высокая 1-59,2-70;

  • ул. Лесозаводская 1-79,2-84;

  • ул. Летняя 2-44;

  • Лесозаводской пер. 2-8,20-22,1-7-10-18,24,9-2;

  • Шахтинская 9-97,2-52.

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Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3;

  • ул. Паникахи, 33.

Центральный район:

  • ул. Шмидта,3;

  • пр. Д.Яворницкого, 105, 107, 109, 109б, 111а.

Как сообщал OBOZREVATEL, у киевлян появился новый поставщик электроэнергии.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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