В Днепре 12 июля отключат свет в некоторых районах города.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает ДТЭК "Днепровские электросети".
Адреса, по которым не будет электроэнергии:
Новокодакский район:
ул. Максима Дия 11, 13, 15;
ул. Ю.Кондратюка, 16;
пр. Свободы, 82-106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;
пер. Нагорный, 30-42, 37.
Отключение света
Подробности
Индустриальный район:
ул. Высокая 1-59,2-70;
ул. Лесозаводская 1-79,2-84;
ул. Летняя 2-44;
Лесозаводской пер. 2-8,20-22,1-7-10-18,24,9-2;
Шахтинская 9-97,2-52.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-3;
ул. Паникахи, 33.
Центральный район:
ул. Шмидта,3;
пр. Д.Яворницкого, 105, 107, 109, 109б, 111а.
Как сообщал OBOZREVATEL, у киевлян появился новый поставщик электроэнергии.
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