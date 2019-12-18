Влажно и тепло: появился прогноз погоды на 18 декабря в Днепре

В Днепре 18 декабря на протяжении всего дня будет влажно и облачно.

Осадки во вторник не прогнозируются. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +6 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 95-100%.

Осадков не предвидится. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики испугали холодным прогнозом для Украины. В начале января в Украине резко похолодает. Температура воздуха опустится до отметки -23 градуса.

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