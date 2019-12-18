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18 декабря • обновлено в 08:34
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Карина Бондаренко

Влажно и тепло: появился прогноз погоды на 18 декабря в Днепре

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В Днепре 18 декабря на протяжении всего дня будет влажно и облачно.

Осадки во вторник не прогнозируются. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +6 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 95-100%.

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Осадков не предвидится. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге.

Влажно и тепло: появился прогноз погоды на 18 декабря в Днепре

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики испугали холодным прогнозом для Украины. В начале января в Украине резко похолодает. Температура воздуха опустится до отметки -23 градуса.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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