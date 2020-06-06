Владимир Дубинский: в августе завершится строительство Академии СК "Прометей"

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал о строительстве баскетбольной и волейбольной Академий клуба.

Сейчас в здании, где расположится учебное заведение, ведутся строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе СК "Прометей".

Здание Академии будет находиться в центре Каменского на улице Спортивной, 19. Это историческое здание, где когда-то была школа. Стоимость проекта перестройки составляет около 15-20 миллионов гривен. Это будет одна из самых современных академий в Европе, где дети будут иметь прекрасные условия проживания, питания, отдыха, обучения. Реализация проекта поддерживается и городом.

"Академия строится на частные деньги, то есть, нет никакого бюджетного финансирования. Это было важно для нас, мы хотим быть независимыми от каких-то проблем, политических влияний, еще чего-то. Это чисто дети, спорт. Зарабатывая деньги, мы хотим их вкладывать в будущее подрастающее поколение "Прометея", и лет через десять мы увидим в команде только выпускников "Прометея". Это будет, наверное, самый пик счастья, радости, который может быть. Поэтому мы определили финансирование и сейчас ведутся работы", – рассказал Владимир Дубинский.

Владимир Дубинский рассказал о строительства баскетбольной и волейбольной Академий Пресс-служба СК "Прометей"

Над Академией работают от 70 до 100 человек ежедневно. Такое количество людей необходимо для того, чтобы объект был сдан в срок – до 15 августа. Строительные работы продвигаются в высоком темпе.

"В Академии будут комнаты с туалетом, в каждой комнате будут жить по двое учеников, будут специальные залы, комнаты отдыха, комнаты, где дети будут заниматься. Будет современное, новое со всем оборудованием кафе, где они смогут питаться, врач, будет составлять меню. Мы договорились с преподавателями, которые живут в городе, некоторые из них переходят к нам. У детей будет ежедневный английский язык, поскольку без него сегодня никак", – сообщил президент СК "Прометей".

Также Владимир Дубинский отметил, что сейчас строится два зала специально для детей. Еще один зал восстанавливается благодаря мэру города.

"Это некое частно-государственное партнерство, где нет никаких вопросов коррупции или чего-то другого. Мы просто выделяем деньги на покраску, замену пола, восстановление пластиковых дверей, кондиционирования, отопления и так далее. Это все конечно невозможно без города. Спасибо, что город с нами на одной волне, и мы вместе движемся. Спорт в Каменском стал не только частной идеей некоего предпринимателя. Это идея, которая витает в городе. Просто фантастика, насколько все меняется с момента двухлетней давности, когда мы все это начинали, какую поддержку мы видим отовсюду, со стороны людей", – поделился он.

Владимир Дубинский рассказал о строительства баскетбольной и волейбольной Академий Пресс-служба СК "Прометей"

В основном зале Академии будут тренироваться женская и мужская баскетбольные команды "Прометея", а также женская волейбольная команда клуба. Один из залов, где будут заниматься баскетболом дети – это будет второе здание "Прометея".

"Он станет их домашней ареной, мы там восстановим раздевалки, практически все приведем в хорошее состояние, и там будет не стыдно принимать гостей. Второй зал будет в Днепродзержинском Государственном Университете. На базе его кафедры физкультуры появится команда "Прометей-2" и в баскетболе, и в волейболе. Университет будет оказывать свое помещение, и мы так же полностью реконструируем зал, где будет современное покрытие Taraflex, современные условия проведения волейбольных тренировок.

На базе Института физкультуры ученики, студенты колледжа и университета смогут выступать за команду "Прометей". Это совместный проект, где будут работать профессиональные учителя, профессора.

"Мы будем вкладывать в инфраструктуру университета средства, и помогать этим детям с учебой, со всем, и создадим студенческую команду, которая будет играть и в первой лиге, и в студенческой. Это огромный проект. Мы говорили с несколькими колледжами, знаете, есть такие дела, когда всем просто в кайф. Ты говоришь, и тебя все в городе воспринимают, все понимают, что ты не хочешь ничего, кроме того, чтобы вложить деньги и создать что-то для города. Нам удалось создать пример совместной работы местной власти с частным бизнесом, с университетом и колледжами. Мы добились даже того, что согласованны бюджетные места для студентов, которые будут играть в волейбол и баскетбол. Все - от профессоров и до учителей физкультуры – заряженные и заведены!", – отметил Владимир Дубинский.

С 8 июня представители СК "Прометей" разъедутся в разные города Украины для отбора детей для новой Академии. Клуб нацелен на цивилизованный подход, когда в обязательном порядке будет выплачиваться компенсация школам, интернатам, спортивным клубам, которые воспитали детей. В Академии уже работает восемь сотрудников, которые занимаются отбором детей, работают с родителями.

"Уже 7 июня будет полностью готова презентация Академии. Там будет все написано, что мы предлагаем, как мы видим будущее, где будут жить дети, как они будут есть, в какую школу ходить, в какой университет поступать. Все это сложится, и однозначно до 1 сентября, в две полноценные Академии: волейбольную и баскетбольную, в которых будут учиться по 14 учеников. Мы работаем с шестью клубами, сейчас все просматриваем и из того, над чем можно поднять занавес", – рассказал президент СК "Прометей".

С 15 по 20 июня в Каменском пройдет открытый турнир, на котором баскетбольные тренеры будут рассматривать претендентов. На турнир приглашены около 27 юношей, среди которых тренеры СК "Прометей" будут выбирать.

"Почему с 15 июня, потому, что с 15 июня мы начинаем активную работу с детьми. Я еду за "волейбольными" детьми, потому что есть определенные наработки. Я хочу посетить волейбольные и баскетбольные клубы, поговорить с их владельцами, встретиться с городскими властями, обсудить различные условия взаимовыгодного сотрудничества. Мы попробуем собрать хороших детей, дать им максимально идеальные условия. Мы точно увидим их в следующем году в первой лиге, а дети должны начинать именно с нее и доказать свое право перейти в высшею. Затем стать дублирующей командой. В следующем году мы увидим наших детей в первой лиге и студенческой, как в баскетболе, так и в волейболе", – добавил Владимир Дубинский.

Академия баскетбола СК "Прометей" объявила набор на обучение юношей с 2001 по 2004 годов рождения. Проходить он на конкурсной основе с 15 по 20 июня в спорткомплексе "Прометей" по адресу: город Каменское, проспект Аношкина, 109. Запись желающих пройти отбор осуществляется по телефону: 067 562 40 67 – Дмитрий Иванович Марков, главный тренер баскетбольной Академии СК "Прометей".

Ранее OBOZREVATEL писал, что главным тренером баскетбольной команды Академии "Прометей" утвержден Дмитрий Марков. В сезоне 2019/2020 он был первым помощником главного тренера.

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