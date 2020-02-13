Владимир Дубинский: "Готовимся, чтобы не ударить в грязь лицом перед городом и страной"

В Каменском Днепропетровской области проходят последние приготовления к матчам "Финала четырех" Кубка Украины среди женских команд, которые состоятся 14 и 15 февраля.

Специально к этому событию в зале, где пройдут соревнования, установили новое покрытие. Все билеты были раскуплены заранее, сообщил на своей странице президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

СК "Прометей" prometeyvc.com/ua

"Ближе к полуночи закончили устанавливать терафлекс – покрытие для проведения игр лучших волейбольных команд в финале четырёх Кубка Украины! Все волнуются, готовимся, чтобы не ударить в грязь лицом перед городом и страной! Впервые в Каменском – очень волнительно, ответственно и кайфово!", – рассказал Владимир Дубинский.

14 февраля пройдут поединки "Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ" - "Галичанка-ТНЭУ-Гадз" и ВК "Химик" - СК "Прометей" –– в 16:30 и 19:00 соответственно. 15 февраля в 12:30 состоится соревнование за третье место. Финал проведут в этот же день в 15:00.

"Встречался с командой – настрой боевой и все в хорошем настроении! Жду с нетерпением! Градус ожидания главного события приближается к температуре кипения! Завтра! Скорее бы завтра! Только Прометей! Только победа", – подытожил Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком команды. Зарплата нашего соотечественника составляет около 500 тысяч евро за сезон.

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