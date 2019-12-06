"Включайте мозг!" В Днепре из маршрутки выгнали сына погибшего АТОшника

В Днепре водитель маршрутного такси выдворил на улицу 7-летнего сына погибшего бойца АТО, который хотел воспользоваться льготой на проезд.

Инцидент произошел 5 декабря на маршруте № 120. Об этом рассказала Юлия Дмитрова в Telegram-канале "Департамент транспорта ДГС".

В Днепре из маршрутки выгнали сына погибшего АТОшника Газета.ру

Как отметила днепрянка, шофер не взял ребенка из-за того, что вместо удостоверения он предоставил бумажную справку из соцзащиты. В то же время в управлении не выдают удостоверения лицам, не достигшим 18 лет. Документ мальчика содержал аналогичную с удостоверением информацию – с печатью, фото, сроками, статусом льготной категории, однако водителю он показался недостаточно убедительным, и школьника выгнали на мороз.

"На 120-му маршруте вчера выгнали 7-летнего ребёнка из-за того, что у него в бумажном виде справка о том, что он категория "семья погибшего". Соцзащита не выдаёт удостоверения детям, только с 18 лет. Я очень прошу - хотя бы с детьми включайте мозг!" - обратилась автор.

Многие днепряне были возмущены поступком водителя как с точки зрения закона, так и с точки зрения морали.

"Это незаконно. Справка с мокрой печатью имеет такую же силу, как и само удостоверение", - отметила подписчица канала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге полиция "сделала" из воина АТО убийцу. В начале декабря СМИ со ссылкой на правоохранителей распространили информацию о том, что бойца АТО, который исчез в 2014 году во время Иловайского котла, объявили в розыск якобы за умышленное убийство. После разгоревшегося скандала полиция извинилась и назвала произошедшее ошибкой.

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