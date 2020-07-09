Ветрено, но солнечно: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В четверг, 9 июля, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. При этом ветер может быть достаточно сильным – до 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +15 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 33-71%. Рассвет наступит в 04:47, закат ожидается в 20:43.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ожидается менее жаркая погода и грозы в восточных регионах.