Ветераны АТО на Днепропетровщине смогут получить 1 тыс. евро на бизнес: подробности

В Днепропетровской области участники антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе смогут получить грант в размере 1 тыс. евро на бизнес.

Кроме грантов, ветеранам также предоставят возможность пройти тренинги, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Ветераны АТО смогут получить 1 тыс. евро на бизнес stolychno.news

"Бойцы АТО/ООС с Днепропетровщины могут получить средства, чтобы начать собственное дело или развивать уже существующий бизнес. Это грант до 1 тыс. евро на закупку оборудования", – сказано в сообщении.

Желающие поучаствовать в конкурсе должны заполнить анкету, а также подготовить и защитить бизнес-план. По ссылке можно узнать о подробностях конкурса.

Проект Жизнь после конфликта "Поддержка реинтеграции ветеранов конфликта на востоке Украины и их семей" финансирует Европейский Союз и внедряет Международная организация по миграции.

Новости На Николаевщине стартовала бесплатная учебная Программа по предпринимательству для ветеранов АТО и ООС

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области участники АТО смогут получить гранты на обучающие курсы. Суммы грантов составят до 400 евро.

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