Главная Новости
20 декабря • обновлено в 14:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

Ветеран АТО из Кривого Рога стал лицом календаря "Вернись живым"

470
Читать материал на украинском

Бывший боец батальона территориальной обороны "Кривбасс", ветеран войны на Донбассе Василий Стуженко стал одним из 12 героев патриотического календаря "Вернись живым-2020".

Фото криворожанина стало лицом декабря 2020. Об этом сообщили на странице благотворительного фонда "Вернись живым" в Facebook.

Ветеран АТО из Кривого Рога стал лицом патриотического календаря

Ветеран АТО из Кривого Рога стал лицом патриотического календаря

Страница БФ "Вернись живым" в Facebook

Новости
В Днепре наградили юного героя, спасшего детей от взрыва. Фото

В боях за Иловайск Стуженко потерял руку и ногу. Истекающего кровью добровольца спасли побратимы, вынеся из поля боя и под дулами автоматов заставив местных медиков взяться за его лечение.

Боец выжил, и теперь он - один из 20 ветеранов и действующих военных, вошедших в сборную Украины Игр Непокоренных (Invictus Games). Его история вдохновила создателей календаря, который посвятили героям войны на Донбассе.

Все благотворительные взносы на календарь направят на помощь армии и реализацию проектов, связанных с армией. Сделать заказ можно здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 14 декабря во время вражеского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
Ветераны войны на Донбассе боец АТО календарь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги