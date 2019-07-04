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Весь день не будет воды: в Днепре предупредили об отключении 5 июля

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5 июля в Днепре отключат воду потребителям "Днепрводоканала".

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщили на странице "Днепрводоканал" в Facebook.

Воды не будет с 9 утра до 8 вечера.

В Днепре отключат воду 5 июля

В Днепре отключат воду 5 июля

Фокус.ua

Отключение запланировано по следующим адресам:

Улица Академика Янгеля 7, 11, 13;

Улица Новокримская, 8.

В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.

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Место
УкраинаДнепр
Тег
Днепр
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