Весь день не будет воды: в Днепре предупредили об отключении 5 июля

5 июля в Днепре отключат воду потребителям "Днепрводоканала".
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщили на странице "Днепрводоканал" в Facebook.
Воды не будет с 9 утра до 8 вечера.
В Днепре отключат воду 5 июля
Фокус.ua
Отключение запланировано по следующим адресам:
Улица Академика Янгеля 7, 11, 13;
Улица Новокримская, 8.
В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.
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