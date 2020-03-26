Вернувшиеся из Польши 12 жителей Днепропетровщины сбежали от карантинного контроля

В Украину из Польши 25 марта поездом Перемышль-Киев вернулись 600 граждан. Среди пассажиров были 22 жителя Днепропетровской области.

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Десятерых из них доставили в регион. Остальные 12 человек не воспользовались предложенным трансфером и исчезли в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Эти люди были оповещены о том, что на вокзале их ждут два микроавтобуса, однако на рейс не явились. Таким образом, потенциальные переносчики коронавируса остаются необследованными.

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Все остальные жители Днепропетровщины проходят обследования в Царичанской ЦРБ. По их результатам будет решено – отправятся прибывшие домой на самоизоляцию или на лечение в инфекционную больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что житель города Каменское Днепропетровской области, который скоропостижно скончался после госпитализации в Днепр с подозрением на коронавирус COVID-19 24 марта, не был им заражен.

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