Верховная Рада поделила Днепропетровщину на 7 новых районов

В пятницу, 17 июля, украинский парламент поддержал проект постановления 3650 об образовании и ликвидации районов.

За изменения проголосовали 238 народных депутатов. Теперь в Украине ликвидируют 490 существующих районов и создадут вместо них 138 новых, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В Днепропетровской области вместо 22 будет всего 7 районов. Парламент поделил Днепропетровщину на такие районы: Днепровский, Каменской, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский и Синельниковский.

Какие территориальные единицы войдут в новые районы

Днепровский район (с административным центром в городе Днепр): Днепровская городская, Китайгородская сельская, Любимивская сельская, Ляшковская сельская, Николаевская сельская, Могилевская сельская, Новоалександровская сельская, Новопокровская поселковая, Обуховская поселковая, Петриковская поселковая, Подгородненская городская, Святовасильевская сельская, Слобожанская поселковая, Солонянская поселковая, Сурско-Литовская сельская, Царичанская поселковая и Чумаковская сельская территориальные общины.

Каменской район (с административным центром в городе Каменское): Божедаровская поселковая, Верховцевская городская, Верхнеднепровская городская, Вишневская поселковая, Вольногорская городская, Желтоводская городская, Затишнянская сельская, Каменская городская, Криничанская поселковая, Лихивская поселковая, Пятихатская городская и Саксаганская сельская территориальные общины.

Криворожский район (с административным центром в городе Кривой Рог): Апостоловская городская, Вакуловская сельская, Глееватская сельская, Гречаноподовская сельская, Грушевская сельская, Девладовская сельская, Зеленодольская городская, Карповская сельская, Криворожская городская, Лозоватская сельская, Нивотрудовская сельская, Новолатовская сельская, Новопольская сельская, Софиевская поселковая и Широковская поселковая территориальные общины.

Никопольский район (с административным центром в городе Никополь): Марганецкая городская, Мировская сельская, Никопольская городская, Первомайская сельская, Покровская городская, Покровская сельская, Томаковская поселковая, Красногригорьевская поселковая территориальные общины.

Новомосковский район (с административным центром в городе Новомосковск): Губинихская поселковая, Личковская сельская, Магдалиновская поселковая, Новомосковская городская, Перещепинская городская, Песчанская сельская, Черкасская поселковая и Чернетчинская сельская территориальные общины.

Павлоградский район (с административным центром в городе Павлоград): Богдановская сельская, Вербковская сельская, Межиричская сельская, Павлоградская городская, Терновская городская, Троицкая сельская и Юрьевская поселковая территориальные общины.

Синельниковский район (с административным центром в городе Синельниково): Брагиновская сельская, Васильковская поселковая, Великомихайловская сельская, Дубовиковская сельская, Зайцевская сельская, Илларионовская поселковая, Маломихайловская сельская, Межевская поселковая, Николаевская сельская, Новопавловская сельская, Першотравенская городская, Петропавловская поселковая, Покровская поселковая, Раевская сельская, Раздорская поселковая, Синельниковская городская, Славгородская поселковая, Славянская сельская и Украинская сельская территориальные общины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рада утвердила создание новых районов в Украине.