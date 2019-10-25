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25 октября • обновлено в 13:54
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"Вел себя неадекватно": в Днепре маршрутчик поиздевался над пассажирами

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В Днепре водитель маршрутки выгнал из салона пассажирку, которая пожаловалась на его поведение.

Регулярные скандалы и задержки рейса уже не в новинку на маршруте №33. Об этом стало известно на странице общественного транспорта Днепра в Telegram.

В Днепре маршрутчик поиздевался над пассажирами

В Днепре маршрутчик поиздевался над пассажирами

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"Водитель 33-го маршрута (АЕ 3527 АА) неадекватно себя ведет, орет на пассажиров , которые в сию же секунду не оплатили проезд, хотя сам набивает салон, и порой совершенно не удобно достать деньги. С этим водителем постоянно скандалы и крики", - пожаловалась автор обращения.

После очередной выходки пассажирка сделала водителю замечание, в ответ на что он решил ее проучить. Мужчина остановился у обочины, заглушил двигатель и настоятельно потребовал, чтобы женщина покинула салон. Шофер продолжил движение только после того, как пассажиры начали массово возмущаться из-за задержки рейса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что днепряне пожаловались на безответственного маршрутчика. Водитель играл в видеоигры на смартфоне во время управления транспортным средством. В 2017 году этот же водитель смотрел фильм за рулем.

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Место
Украина Днепр
Теги
водитель маршрутки маршрутка транспорт скандалы
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