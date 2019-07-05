Важно! В Днепре срочно нуждаются в донорах крови

В Днепре областной станции переливания нужна кровь.
Медики призывают днепрян становиться донорами, сообщает 34 канал.
На станции ежедневно заготавливают до 50 литров крови, чтобы помочь всем раненым, роженицам и онкобольным в Днепропетровской области.
"Донорская кровь несет различные функции. Это и кровоостанавливающая, и противошоковая, и стимулирующая. Если каждый здоровый человек будет сдавать донорскую кровь не реже одного раза в год, то больные будут полностью обеспечены компонентами крови", – отметила Валентина Кащак, заместитель главного врача областной станции переливания крови.
Донор крови
Колобок
Для справки:
Днепропетровская областная станция переливания крови работает по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 17. Прием: с 8:00 до 13:00.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали самую опасную группу крови.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!