Важно! В Днепре предупредили об отключении воды 20 июля: список адресов

В Днепре 20 июля с 10:00 до 16:00 не будет воды по ряду адресов.

Отключение связано с необходимостью восстановить водоснабжение на избирательном участке по адресу ул. Набережная победы, 40А, передает пресс-служба коммунального предприятия "Днепрводоканал".

saratov24.tv

В частности, воды не будет по следующим адресам:

ул. Набережная Победы, 38, 38А, 38Б, 38В, 40, 40А, 40Б, 40В;

ул. Мандрыковская, 47, 51, 51М, 51л.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за ремонта сетей в центре Днепра изменится график троллейбусов.

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