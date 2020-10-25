В Украине умерла самый старший волонтер, которая помогала ВСУ

В городе Днепр умерла самый старший волонтер, которая помогала ВСУ во время российско-украинской войны, – Людмила Савченко. Женщине было почти 90 лет.

О печальном известии написала на своей странице в Facebook ветеран АТО Елена Белозерская. Она также рассказала, как в течение всех лет войны на Донбассе пенсионерка горячо поддерживала украинских защитников.

"Умерла бабушка Люда, Людмила Савченко – пожалуй, самый старший в Украине волонтер. В возрасте под 90 она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных "Вокзал Днепр", – написала Белозерская.

Бойцы знали Людмилу Савченко как бабушку Люду. Facebook Марты Тумановой

По ее словам, Савченко за свою жизнь успела пережить Голодомор и Вторую мировую войну. Кроме того, семья женщины была репрессирована.

"Помню, что она мечтала увидеть собственными глазами фронт, но когда ей в благодарность за все сделанное ею предложили свозить ее в АТО, она отказалась, чтобы не быть никому обузой... Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди пытались помочь ей, отказывалась, брала только то, что можно отнести солдатам... Земля пухом бабушке Люде, вечная память", – подытожила ветеран в некрологе.

Людмила Савченко мечтала побывать на фронте с воинами. Facebook Марты Тумановой

Несмотря на почтенный возраст, волонтер Савченко до последнего помогала защитникам на Донбассе. Facebook Марты Тумановой

Как сообщал OBOZREVATEL: