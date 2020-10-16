В Украине обновили зоны карантина: где Днепр и область

В четверг, 15 октября, в Украине обновили карантинное деление. Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону.

Новое деление на зоны карантина вступит в силу в понедельник, 19 октября. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой" карантинной зоне оказались города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка. Туда же переходят Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Магдалиновский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что десятки городов и регионов Украины внесли в "красную" карантинную зону в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.