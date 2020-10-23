В Украине обновили карантинные зоны: куда попали Днепр и область

В пятницу, 23 октября, в Украине обновили карантинное деление. Вся Днепропетровская область по-прежнему будет находиться в "оранжевой" зоне.

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября. Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

В "оранжевой" карантинной зоне снова оказались города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка. Там же остаются Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Магдалиновский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области.

Новое зонирование вступит в силу в 00:00 в понедельник, 26 октября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине обновили карантинные зоны. В "красной" зоне будут находиться 10 областных центров.