В Украине обновили карантинные зоны: где Днепр и область

София Закревская Жизнь города 11:00, 10.10.2020 Обновлено: 11:03, 10.10.2020

В пятницу, 9 октября, в Украине обновили карантинное деление. Теперь еще одна часть области перешла в "оранжевую" зону.

Новое деление на зоны карантина вступит в силу в понедельник, 12 октября. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевую" зону карантина попали Днепр и Днепровский район Днепропетровской области.

В "желтой" зоне оказались Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области. Остальная часть региона по-прежнему в "зеленой" зоне карантина.

Новое карантинное деление.
Минздрав
Правила адаптивного карантина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине обновили карантинное деление. Новые эпидемиологические правила установлены на две недели.

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