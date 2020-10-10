В Украине обновили карантинные зоны: где Днепр и область

В пятницу, 9 октября, в Украине обновили карантинное деление. Теперь еще одна часть области перешла в "оранжевую" зону.

Новое деление на зоны карантина вступит в силу в понедельник, 12 октября. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевую" зону карантина попали Днепр и Днепровский район Днепропетровской области.

В "желтой" зоне оказались Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области. Остальная часть региона по-прежнему в "зеленой" зоне карантина.

Новое карантинное деление. Минздрав

Правила адаптивного карантина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине обновили карантинное деление. Новые эпидемиологические правила установлены на две недели.