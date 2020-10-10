В центре Днепра заметили дикую лису. Фото

София Закревская Жизнь города 17:40, 10.10.2020

В пятницу, 9 октября, горожанин заметил в самом центре Днепра дикую лису.

Животное бегало среди мусора на территории Долгой (Красноповстанческой) балки. Это место находится в 100 метрах от пересечения улиц Святослава Храброго и Исполкомовской, рассказал на своей странице в Facebook днепрянин Ярослав Чемерис.

Лису заметили в центре Днепра.
Facebook/Ярослав Чемерис

Мужчина максимально приблизился к осторожному животному и сделал несколько фото на телефон. Лиса в это время рылась в отходах в поисках еды.

"Как попала лиса в центр мегаполиса можно только догадываться. Первое, что приходит на ум, сбежала из питомника или зоопарка. Но я бы не спешил с выводами. Смена климата, катаклизмы, нерадивые действия человека, уничтожающего естественную среду диких животных, приводят к подобному коллапсу. Когда исконно лесные жители, гонимые голодом, покидают, привычные для них места обитания", – написал Ярослав.

Животное рылось в мусоре.
Facebook/Ярослав Чемерис

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жители Днепра все чаще начали замечать в городе диких лис. Стало известно, в чем причина такого частого их появления и несут ли они опасность для жизни людей.

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