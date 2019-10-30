В центре Днепра пропал свет: что случилось

На нескольких улицах в Шевченковском районе Днепра прервалось электроснабжение.
Как сообщает пресс-служба "ДТЭК Днепровские электросети", проблемы связаны с аварийным отключением распределительной подстанции.
В центре Днепра пропал свет
Укринформ
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Из-за аварии без электроснабжения остались:
ул. Строителей;
ул. Владимира Мономаха;
ул. Вячеслава Липинского;
ул. Европейская;
ул. Князя Владимира Великого;
ул. Коцюбинского;
ул. Крутогорный спуск;
ул. Ломаная;
ул. Литейная;
ул. Магдебургского права;
ул. Новокрымская;
ул. Павла Ниринберга;
ул. Поля;
ул. Резничная;
ул. Сичеславская Набережная;
ул. Суворова;
ул. Фабрично-Заводская;
ул. Харьковская;
ул. Центральная;
ул. Ширшова;
пл. Успенская;
просп. Богдана Хмельницкого;
просп. Дмитрия Яворницкого.
Ранее OBOZREVATEL писал, что члены Комитета Верховной Рады по энергетике хотят увеличить налоговую нагрузку на возобновляемую энергетику из-за грядущей нехватки средств для выплат по "зеленым" тарифам.
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