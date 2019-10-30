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30 октября • обновлено в 17:37
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В центре Днепра пропал свет: что случилось

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На нескольких улицах в Шевченковском районе Днепра прервалось электроснабжение.

Как сообщает пресс-служба "ДТЭК Днепровские электросети", проблемы связаны с аварийным отключением распределительной подстанции.

В центре Днепра пропал свет

В центре Днепра пропал свет

Укринформ

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

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Из-за аварии без электроснабжения остались:

  • ул. Строителей;

  • ул. Владимира Мономаха;

  • ул. Вячеслава Липинского;

  • ул. Европейская;

  • ул. Князя Владимира Великого;

  • ул. Коцюбинского;

  • ул. Крутогорный спуск;

  • ул. Ломаная;

  • ул. Литейная;

  • ул. Магдебургского права;

  • ул. Новокрымская;

  • ул. Павла Ниринберга;

  • ул. Поля;

  • ул. Резничная;

  • ул. Сичеславская Набережная;

  • ул. Суворова;

  • ул. Фабрично-Заводская;

  • ул. Харьковская;

  • ул. Центральная;

  • ул. Ширшова;

  • пл. Успенская;

  • просп. Богдана Хмельницкого;

  • просп. Дмитрия Яворницкого.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТЭК Сети
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