В центре Днепра пропал свет: что случилось

На нескольких улицах в Шевченковском районе Днепра прервалось электроснабжение.

Как сообщает пресс-служба "ДТЭК Днепровские электросети", проблемы связаны с аварийным отключением распределительной подстанции.

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В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Из-за аварии без электроснабжения остались:

ул. Строителей;

ул. Владимира Мономаха;

ул. Вячеслава Липинского;

ул. Европейская;

ул. Князя Владимира Великого;

ул. Коцюбинского;

ул. Крутогорный спуск;

ул. Ломаная;

ул. Литейная;

ул. Магдебургского права;

ул. Новокрымская;

ул. Павла Ниринберга;

ул. Поля;

ул. Резничная;

ул. Сичеславская Набережная;

ул. Суворова;

ул. Фабрично-Заводская;

ул. Харьковская;

ул. Центральная;

ул. Ширшова;

пл. Успенская;

просп. Богдана Хмельницкого;

просп. Дмитрия Яворницкого.

Ранее OBOZREVATEL писал, что члены Комитета Верховной Рады по энергетике хотят увеличить налоговую нагрузку на возобновляемую энергетику из-за грядущей нехватки средств для выплат по "зеленым" тарифам.

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