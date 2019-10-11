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11 октября • обновлено в 17:12
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В центре Днепра перекроют движение транспорта: список улиц

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В День защитника Украины, 14 октября, в связи с проведением патриотического шествия в центре Днепра будет частично ограничено движение транспорта.

Ограничения продлятся с 9:30 и до окончания мероприятия, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

14 октября ограничат движение транспорта в центре Днепра

14 октября ограничат движение транспорта в центре Днепра

pershyj.com

В это время временно нельзя будет проехать по маршруту ул. А. Поля, 1 – ул. Старокозацкая – ул. Андрея Фабра – ул. Д. Яворницкого – ул. Олеся Гончара.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что 6 октября под зданием Днепропетровской областной государственной администрации в Днепре прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Возле здания ОДА собрались около 300 людей, которые решили публично выразить свое несогласие с действиями властей в вопросе разрешения конфликта на Донбассе.

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Место
Украина Днепр
Тег
транспорт
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