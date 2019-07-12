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В центре Днепра перекроют движение транспорта: назвали дату и причину

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В Днепре 14 июля будет временно ограничено движение транспорта.

Движение будет запрещено с 11:00 до 13:00. Это связано с проведением торжественного шествия по случаю окончания III этапа Всеукраинского детско-юношеской военно-патриотические игры "Сокол" ("Джура"), сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Ограничение движения транспорта

Ограничение движения транспорта

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Так, движение транспорта ограничат по проспекту Яворницкого (от пр. Гагарина до ул. О. Гончара), по пл. Соборной (от пр. Яворницкого до ул. Яворницкого), по пл. Шевченко (от ул. Яворницкого до ул. Вернадского).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре троллейбусы будут ездить по-другому: стала известна причина.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр транспорт
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