В центре Днепра ограничат движение: подробности

В центре Днепра с 9:00 до 11:00 субботы, 19 октября, будет перекрыто движение транспорта.

Ограничение связано с проведением легкоатлетического пробега "Миля мира", сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

В субботу в Днепре перекроют центральный проспект tvoemisto.tv

В частности, перекроют движение в обоих направлениях просп. Д. Яворницкого, от ул. Княгини Ольги до ул. Воскресенской.

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Забег начнется по адресу прос. Д. Яворницкого, 72 А (район театра оперы и балета), в нем примут участие около тысячи учащихся детско-юношеских спортивных школ города, общеобразовательных учебных заведений, студентов вузов, техникумов и училищ, любителей бега.

Маршрут: Днепропетровский академический театр оперы и балета - ул. Половицкая - пр. Дмитрия Яворницкого (поворот возле ресторана "Mafia") - ул. Андрея Фабра - ул. Воскресенская (поворот) - ул. Юлиуша Словацкого - Днепропетровский академический театр оперы и балета.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики прогнозируют теплую погоду в Днепре и области на ближайшие выходные. В частности, в субботу ожидается ясная погода и до 21 градусов тепла

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