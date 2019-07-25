В центре Днепра на весь день отключат воду: список адресов

В домах на нескольких центральных улицах Днепра будет отключено водоснабжение с 10:00 до 18:00 29 июля.

Как сообщают, в пресс-службе коммунального предприятия "Днепрводоканал", отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами.

Отключение воды tsn.ua

Новости Коммунальщики Днепра смогут заходить в квартиры без согласия владельцев

В частности, воды на будет по следующим адресам:

ул. Харьковская, 2, 4;

ул. Магдебургского права, 1, 2, 3, 3А, 4, 6;

ул. Баррикадная, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

пр. Шолом-Алейхема, 3, 4, 4А, 5, 6, 7

пр. Дмитрия Яворницкого, 40, 42, 44.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что троллейбусы №10 и №12 в Днепре изменят маршрут.

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