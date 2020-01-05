В центре Днепра мужчина избил врача скорой помощи

В субботу, 4 января, в Днепре на улице Ивана Акинфеева пьяный мужчина избил врача, который прибыл по вызову "скорой".

Инцидент произошел возле отеля "Світанок". Об этом в Facebook написал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины Радий Шевченко.

По его словам, в результате нападения врач получил серьезные травмы.

"Пробитая барабанная перепонка, сотрясение головного мозга. Спасибо патрульный полиции - приехали быстро, действовали профессионально", - сообщил Радий Шевченко.

Скриншот Facebook/Радий Шевченко

Нападение на врача baigenews.kz

Ранее О сообщал о том, что в Днепре мужчина вызвал работников скорой помощи, а затем стал угрожать им ножом. На него составили протокол и доставили в отделение полиции.

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