В центре Днепра голый мужчина купался в фонтане. Видео 18+

В среду, 22 июля, около 14:00 в Днепре на улице Старокозацкой горожанин решил искупаться в фонтане.

Среди белого дня мужчина полностью разделся и начал мыться в фонтане. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Гражданин абсолютно не стеснялся прохожих. Закончив с купанием, он присел и стал спокойно надевать постиранную в том же фонтане одежду. В этот момент его и засняли очевидцы. Камера мужчину тоже не смутила и не заставила его уйти или прервать свое занятие.

Прохожие не стали вызывать на место полицию. Однако стоит отметить, что такие действия мужчины правоохранители могут квалифицировать как мелкое хулиганство согласно ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в пруду.