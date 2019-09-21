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21 сентября • обновлено в 18:41
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В центре Днепра человека посадили в клетку: что произошло

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Возле здания цирка в Днепре прошла акция протеста против эксплуатации животных в представлениях.

Участники акции пришли с плакатами, а также посадили одного из добровольцев в клетку, чтобы проиллюстрировать жестокость в отношении к животным. Один из активистов, Максим Гошовский, рассказал о пикете на своей странице в Facebook.

Автивисты протестовали против использования животных в цирке

Автивисты протестовали против использования животных в цирке

Максим Гошовский в Facebook

"Дети подходили, спрашивали, люди интересовались... но все же, все зашли, как обычно были и крики на нас, что мы сумасшедшие и что мы травмируем детей... Но все же, такие акции нужны!" – написал активист.

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Также Гошовский отметил, что к участникам акции подходили полицейские, пытаясь выяснить, кто организатор и получено ли разрешение на акцию. Впрочем, о каких либо конфликтах или попытках пресечь действия активистов он не сообщил.

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

Максим Гошовский в Facebook

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

Максим Гошовский в Facebook

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

Максим Гошовский в Facebook

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

В Днепре активисты протестовали против выступлений животных в цирке

Максим Гошовский в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что городской совет Кривого Рога Днепропетровской области запретил размещение на территории города передвижных мобильных цирков и зверинцев. За соответствующий проект на заседании 28 августа проголосовали 38 депутатов из 40.

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Место
Украина Днепр
Теги
животные митинг
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