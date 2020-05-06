В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

В среду, 6 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Метроном
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Войнова 11-23, 4-32;
ул. Яснополянская 24-84;
ул. Глиняная 1-31, 2-44;
ул. Маршала Судца 22-54, 41, 41А, 43;
ул. Салтыкова-Щедрина 1-45, 2-20;
ул. Евпаторийская, 9;
ул. Григория Омельченко, 36;
пер. Штабной, 6а
пр. Героев 1в, 1-к, 1-м, 2а, 3-д, 3, 13, 18
Центральный район:
ул. Ю. Савченко 1а;
Новокодакский район:
ул. Гидропарковая, 11;
ул. Заливная, система водопонижения;
пер. Парусный, 6, 8;
ж/м Парус, 1в, 1д;
ул. Гидропарковая, 1
пер. Дружбы, 2, 4, 6, 8, 33б;
ул. Авиационная, 31, 33, 33а, 33б, 35;
ул. Караваева, 13, 13а, 15-17, 17а.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!