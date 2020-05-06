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6 мая • обновлено в 09:45
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Алина Рашевская
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В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

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В среду, 6 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Метроном

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Войнова 11-23, 4-32;

  • ул. Яснополянская 24-84;

  • ул. Глиняная 1-31, 2-44;

  • ул. Маршала Судца 22-54, 41, 41А, 43;

  • ул. Салтыкова-Щедрина 1-45, 2-20;

  • ул. Евпаторийская, 9;

  • ул. Григория Омельченко, 36;

  • пер. Штабной, 6а

  • пр. Героев 1в, 1-к, 1-м, 2а, 3-д, 3, 13, 18

Центральный район:

  • ул. Ю. Савченко 1а;

Новокодакский район:

  • ул. Гидропарковая, 11;

  • ул. Заливная, система водопонижения;

  • пер. Парусный, 6, 8;

  • ж/м Парус, 1в, 1д;

  • ул. Гидропарковая, 1

  • пер. Дружбы, 2, 4, 6, 8, 33б;

  • ул. Авиационная, 31, 33, 33а, 33б, 35;

  • ул. Караваева, 13, 13а, 15-17, 17а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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