В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

Во вторник, 28 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Одесская жизнь

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

ул. Берсеневская;

ул. Космонавта Волкова, 13 — 23, 16, 18, 20, 24, 26;

ул. Таманская, 1, 1а, 1б;

ул. Станиславского, 13 — 15;

ул. Кольская, 3 — 9, 4 — 44, 9 — 15, 9д, 21;

ул. 60 лет Октября, 2 — 6;

ул. Героев Чернобыля, 2 — 84, 3 — 29, 31 — 31;

ул. Дрогобыческая, 1 — 11, 5а;

ул. Приймаченко Марии, 69 — 87, 13;

ул. Рассветная, 18 — 22, 18а;

ул. Рудниченко, 2, 4, 10;

ул. Энергетиков, 8 — 12;

ул. Василия Симоненко, 3 — 9, 10 — 16;

ул. Карагандинская, 7а;

ул. Мирная, 71;

ул. Электрическая, 36.

Новокодакский район:

ул. Ковельская, 2 — 16, 13 — 39, 20 — 30, 32 — 38;

ул. Добролюбова, 65 — 89, 70 — 98;

ул. Лесная, 1 — 29, 6 — 14;

ул. Киевская, 69 — 89;

ул. Проектная, 1 — 13, 2 — 8, 20 — 32, 21 — 33;

уд. Белореченская, 70 — 94, 77 — 97;

ул. Фланговая, 57 — 113, 60 — 108;

ул. Беренга, 32, 34, 42;

просп. Металлургов, 54 — 112;

ул. Криворожская, 68к, 112.

Чечеловский район:

ул. Новоукраинская, 1 — 75, 2 — 26;

ул. Татарская, 2 — 38, 3 — 35;

ул. Ратная, 2 — 4, 13 — 25, 41 — 49;

ул. Всенародная, 1 — 29, 2 — 20, 34;

ул. Рабочая, 24а;

ул. Патона, 10 — 12, 11 — 13;

ул. Богданова, 2 — 20, 11 — 59;

ул. Канатная, 21 — 39, 8 — 38;

ул. Наримская, 22 — 50.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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