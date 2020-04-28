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28 апреля • обновлено в 09:29
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Алина Рашевская
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В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

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Во вторник, 28 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Одесская жизнь

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Берсеневская;

  • ул. Космонавта Волкова, 13 — 23, 16, 18, 20, 24, 26;

  • ул. Таманская, 1, 1а, 1б;

  • ул. Станиславского, 13 — 15;

  • ул. Кольская, 3 — 9, 4 — 44, 9 — 15, 9д, 21;

  • ул. 60 лет Октября, 2 — 6;

  • ул. Героев Чернобыля, 2 — 84, 3 — 29, 31 — 31;

  • ул. Дрогобыческая, 1 — 11, 5а;

  • ул. Приймаченко Марии, 69 — 87, 13;

  • ул. Рассветная, 18 — 22, 18а;

  • ул. Рудниченко, 2, 4, 10;

  • ул. Энергетиков, 8 — 12;

  • ул. Василия Симоненко, 3 — 9, 10 — 16;

  • ул. Карагандинская, 7а;

  • ул. Мирная, 71;

  • ул. Электрическая, 36.

Новокодакский район:

  • ул. Ковельская, 2 — 16, 13 — 39, 20 — 30, 32 — 38;

  • ул. Добролюбова, 65 — 89, 70 — 98;

  • ул. Лесная, 1 — 29, 6 — 14;

  • ул. Киевская, 69 — 89;

  • ул. Проектная, 1 — 13, 2 — 8, 20 — 32, 21 — 33;

  • уд. Белореченская, 70 — 94, 77 — 97;

  • ул. Фланговая, 57 — 113, 60 — 108;

  • ул. Беренга, 32, 34, 42;

  • просп. Металлургов, 54 — 112;

  • ул. Криворожская, 68к, 112.

Чечеловский район:

  • ул. Новоукраинская, 1 — 75, 2 — 26;

  • ул. Татарская, 2 — 38, 3 — 35;

  • ул. Ратная, 2 — 4, 13 — 25, 41 — 49;

  • ул. Всенародная, 1 — 29, 2 — 20, 34;

  • ул. Рабочая, 24а;

  • ул. Патона, 10 — 12, 11 — 13;

  • ул. Богданова, 2 — 20, 11 — 59;

  • ул. Канатная, 21 — 39, 8 — 38;

  • ул. Наримская, 22 — 50.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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