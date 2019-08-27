В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

В Днепре 28 августа в трех районах отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света KP.UA

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Мильмана, 61;

ул. Мопра, 1-7, 2-40;

ул. Яснополянская, 5-143, 4-24;

ул. Бакинская, 184-190.

Новокодакский район:

ул. Черкасская, 14д.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Сельская, 1-81, 2, 2а, 2б-72;

ул. Краевая, 1-33, 2-26;

ул. Передовая, 671, 791-809;

ул. Шелковичная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

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