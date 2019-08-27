В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

В Днепре 28 августа в трех районах отключат электричество.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
KP.UA
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Мильмана, 61;
ул. Мопра, 1-7, 2-40;
ул. Яснополянская, 5-143, 4-24;
ул. Бакинская, 184-190.
Новокодакский район:
ул. Черкасская, 14д.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Сельская, 1-81, 2, 2а, 2б-72;
ул. Краевая, 1-33, 2-26;
ул. Передовая, 671, 791-809;
ул. Шелковичная.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.
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