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В трех районах Днепра отключат свет: список адресов

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В Днепре 28 августа в трех районах отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

KP.UA

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Мильмана, 61;

  • ул. Мопра, 1-7, 2-40;

  • ул. Яснополянская, 5-143, 4-24;

  • ул. Бакинская, 184-190.

Новокодакский район:

  • ул. Черкасская, 14д.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Сельская, 1-81, 2, 2а, 2б-72;

  • ул. Краевая, 1-33, 2-26;

  • ул. Передовая, 671, 791-809;

  • ул. Шелковичная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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