В трех районах Днепра отключат свет: кого коснется

София Ковнир Жизнь города 14:41, 11.05.2020

Во вторник, 12 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света
Vgorode.ua

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • бульвар Славы, 4а, 6б, 1д, 6д, 22;

  • ул. Мандрыковская, 260, 298, 336, 340, 338;

  • ул. Дорожная, 28;

  • ул. Новогодняя, 1;

  • пр. Героев, 22б;

  • ул. Набережная Победы, 118, 120.

Шевченковский район:

  • пр. Гагарина, 76–84, 74а, 76д;

  • ул. Одоевского, 13а, 15;

  • ул. Болгарская, 1, 1д, 20;

  • ул. Николаевская, 18, 21, 26, 25.

Новокодакский район:

  • ул. Банковская, 31, 6–16а;

  • ул. Воливача, 2–20, 33–127, 129–205;

  • ул. Зерова, 1–47, 28–68;

  • пер. Декоративный, 3;

  • ул. Природная, 1–55, 61–81, 2–22, 26–36;

  • ул. Хитя, 2–36;

  • ул. Козирева, 2–116, 19–93;

  • ул. Стадионная, 2–22, 3–19;

  • ул. Ударная, 1–3, 2–6;

  • ул. Дачная, 5–29, 6–32;

  • пер. Зерова, 1–19, 2–26;

  • с. Таромское СТ "Трубник".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вУкраине критическая ситуация в энергетике. И в Кабмине, и в Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) бьют тревогу. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.

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