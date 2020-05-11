В трех районах Днепра отключат свет: кого коснется

Во вторник, 12 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Vgorode.ua
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
бульвар Славы, 4а, 6б, 1д, 6д, 22;
ул. Мандрыковская, 260, 298, 336, 340, 338;
ул. Дорожная, 28;
ул. Новогодняя, 1;
пр. Героев, 22б;
ул. Набережная Победы, 118, 120.
Шевченковский район:
пр. Гагарина, 76–84, 74а, 76д;
ул. Одоевского, 13а, 15;
ул. Болгарская, 1, 1д, 20;
ул. Николаевская, 18, 21, 26, 25.
Новокодакский район:
ул. Банковская, 31, 6–16а;
ул. Воливача, 2–20, 33–127, 129–205;
ул. Зерова, 1–47, 28–68;
пер. Декоративный, 3;
ул. Природная, 1–55, 61–81, 2–22, 26–36;
ул. Хитя, 2–36;
ул. Козирева, 2–116, 19–93;
ул. Стадионная, 2–22, 3–19;
ул. Ударная, 1–3, 2–6;
ул. Дачная, 5–29, 6–32;
пер. Зерова, 1–19, 2–26;
с. Таромское СТ "Трубник".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вУкраине критическая ситуация в энергетике. И в Кабмине, и в Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) бьют тревогу. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.
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