В трех районах Днепра отключат свет: кого коснется

Во вторник, 12 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Vgorode.ua

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

бульвар Славы, 4а, 6б, 1д, 6д, 22;

ул. Мандрыковская, 260, 298, 336, 340, 338;

ул. Дорожная, 28;

ул. Новогодняя, 1;

пр. Героев, 22б;

ул. Набережная Победы, 118, 120.

Шевченковский район:

пр. Гагарина, 76–84, 74а, 76д;

ул. Одоевского, 13а, 15;

ул. Болгарская, 1, 1д, 20;

ул. Николаевская, 18, 21, 26, 25.

Новокодакский район:

ул. Банковская, 31, 6–16а;

ул. Воливача, 2–20, 33–127, 129–205;

ул. Зерова, 1–47, 28–68;

пер. Декоративный, 3;

ул. Природная, 1–55, 61–81, 2–22, 26–36;

ул. Хитя, 2–36;

ул. Козирева, 2–116, 19–93;

ул. Стадионная, 2–22, 3–19;

ул. Ударная, 1–3, 2–6;

ул. Дачная, 5–29, 6–32;

пер. Зерова, 1–19, 2–26;

с. Таромское СТ "Трубник".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вУкраине критическая ситуация в энергетике. И в Кабмине, и в Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) бьют тревогу. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.

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