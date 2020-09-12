В трех районах Днепра отключат свет: адреса
В воскресенье, 13 сентября, с 09:00 до 17:00 в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Минская, 1-9, 2;
переулок С. Перовской, 1-3, 9;
улица Тбилисская, 15-35, 10-38;
улица Знаменовская, 10, 13-19;
переулок Знаменовский, 1-7, 2-8.
Центральный район:
улица Ньютона, 39-55;
улица Богдановская, 15-41;
улица Канатная, 21-39.
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