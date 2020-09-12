В трех районах Днепра отключат свет: адреса

В воскресенье, 13 сентября, с 09:00 до 17:00 в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Минская, 1-9, 2;

переулок С. Перовской, 1-3, 9;

улица Тбилисская, 15-35, 10-38;

улица Знаменовская, 10, 13-19;

переулок Знаменовский, 1-7, 2-8.

Центральный район:

улица Ньютона, 39-55;

улица Богдановская, 15-41;

улица Канатная, 21-39.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре мужчина подорвался на самодельной взрывчатке. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

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