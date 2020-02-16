В США запустили ракету-носитель разработанную в Днепре. Фото

В субботу, 15 февраля, на острове Уоллопс в штате Вирджиния запустили американскую ракету-носитель "Антарес", созданную в сотрудничестве с днепровским КБ "Южный".

Ракета вывела в космос транспортный корабль, который доставит необходимое для экспериментов оборудование. Запуск ракеты контролировали научные сотрудники из Днепра. Об этом сообщили на Facebook-странице КБ "Южное".

Конструкторское бюро "Южное" принимало участие в разработке основной конструкции ракеты первой степени.

Запуск произвели в 22:21 по киевскому времени из Центра космических полетов. Ракета "Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus. Основные задания, которые стоят перед кораблем:

доставка на МКС (Международную космическую станцию) мобильной лаборатории SpaceLab для выращивания тканей и клеток;

доставка на МКС космической теплицы Plant Habitat-02, в которой будут выращивать редьку в качестве экспериментального растения;

запуск ракеты позволит изучить влияние высоких температур на различные носители в космосе. Это в свою очередь способствует созданию огнеупорных материалов.

В результате сотрудники МКС смогут исследовать влияние условий космоса на человека и возможность будущих полетов на Луну и Марс.

Кроме КБ "Южное", в разработке ракеты принимали участие предприятия и других украинских городов — "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Київприлад" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернигов). Главный разработчик ракеты — американская корпорация Northrop Grumman. Украинские специалисты выполнили все операции, за которые несли ответственность.

Facebook/Yuzhnoye State Design Office В США запустили ракету-носитель разработанную в Днепре

Facebook/Yuzhnoye State Design Office В США запустили ракету-носитель разработанную в Днепре

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