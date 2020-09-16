В школе под Днепром первоклассников отправили на карантин из-за коронавируса

Алина Рашевская Жизнь города 18:00, 16.09.2020

В среду, 16 сентября, в городе Каменское Днепропетровской области первоклассников коллегиума №16 отправили на самоизоляцию.

Днем ранее у одного из школьников подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом OBOZREVATEL сообщила директор учебного заведения Вита Буй.

Ученики продолжат обучение в дистанционном режиме. Планируется, что дети смогут вернуться к занятиям в стенах школы уже в конце следующей недели.

"Мы держим этом вопрос под контролем. Школа заранее готовилась к подобным ситуациям. У нас этот механизм отработан", – прокомментировала директор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли школу № 137 на жилмассиве Тополь-3.

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Днепр Жизнь города

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